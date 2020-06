Facebook rimuove spot dello staff di Trump per “istigazione all’odio”

Dopo Twitter anche Facebook prende posizione e decide di rimuovere alcuni spot elettorali della campagna per la rielezione di Trump ("Team Trump") che contengono simboli nazisti e di istigazione all'odio. "Non permettiamo simboli che rappresentano organizzazioni e ideologie ispirate all'odio senza che siano contestualizzati o oggetto di condanna", scrive il social di Mark Zuckerberg.

Il simbolo nazista

Tra i simboli utilizzati nelle pubblicità andate sugli account ufficiali del presidente e del suo vice, Mike Pence, ce ne sarebbe uno che richiama quelli adottati dai nazisti per "marchiare" le divise consegnate agli ebrei del campo di Auschwitz: un triangolo rosso capovolto. Il simbolo, che venne usato dal regime nazista per indicare tutti gli avversari politici, è apparso in un messaggio elettorale a firma "Team Trump" in cui si attaccavano "i pericolosi criminali dei gruppi di estrema sinistra", invitando i sostenitori repubblicani a sostenere la battaglia del presidente contro l'Antifa, il gruppo degli anarchici antifascisti.