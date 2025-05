Corea del Sud, aereo militare si schianta al suolo: 4 morti. VIDEO

Un aereo da pattugliamento marittimo si è schiantato in Corea del Sud, uccidendo tutti e quattro i membri dell’equipaggio. L’incidente è avvenuto in una zona montuosa vicino alla città sudorientale di Pohang poco prima delle 14:00 (07:00 italiane), circa sei minuti dopo il decollo, secondo la Marina militare, che ha spiegato che l'aereo stava eseguendo un addestramento al decollo e all'atterraggio quando si è schiantato per ragioni ancora poco chiare. “Dei quattro membri dell'equipaggio a bordo, due corpi sono stati ritrovati e sono in fase di preparazione per il recupero". La ricerca dei due membri rimanenti dell'equipaggio è in corso, ha dichiarato la Marina. Non sono state confermate vittime civili. La causa dell'incidente è attualmente in fase di indagine, ha aggiunto. I vigili del fuoco hanno inviato circa 40 persone sul posto.