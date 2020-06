Usa, Corte Suprema contro lo stop di Trump al programma Dreamers

Il programma Daca tutela gli immigrati entrati irregolarmente nel Paese quando erano minori e - pur non concedendo la cittadinanza - permette a circa 700mila persone di lavorare legalmente. Il presidente conservatore della Corte ha votato insieme ai giudici di nomina liberale, come già accaduto qualche giorno fa sul tema dei diritti dei lavoratori Lgbtq. Il tycoon: "Queste decisioni sono fucilate ai repubblicani". Obama: "Felice, ora votiamo per Biden"