Corea del Nord, truppe riposizionate in due aree smilitarizzate

Dopo aver fatto esplodere l'ufficio di collegamento con la Corea del Sud di Kaesong, la Corea del Nord sta riposizionando le truppe in due aree che erano state smilitarizzate in base agli accordi firmati con Seul (LA STORIA DEL CONFLITTO). Il Comando di stato maggiore congiunto di Seul, in una nota, ha avvertito che Pyongyang sarà chiamata a "pagare un prezzo" nel caso adotti azioni militari contro il Sud e ha affermato che si tratta di mosse che "bloccano gli sforzi di due decenni per migliorare le relazioni e riportare la pace".