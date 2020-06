Chi è Yo-jong, la potente sorella del dittatore nordcoreano Kim

Sempre al fianco del fratello, di cui è più giovane di 4 anni, è protagonista della politica estera in Corea del Nord. Dal 2017 è stata promossa all’interno del politburo, il più importante organo decisionale del Paese. C’è lei dietro all’ultimo strappo tra Seul e Pyongyang

Yo-jong e Kim, al contrario del fratellastro morto nel febbraio 2017, hanno la stessa madre: Ko Yong-hui, una ex ballerina di origine giapponese. Secondo diverse fonti, la sorella minore - ha 4 anni in meno - del dittatore avrebbe frequentato le scuole primarie a Berna, in Svizzera, alla fine degli anni '90, prima di studiare informatica alla Kim Il-sung University a Pyongyang. Un impiegato del collegio dove i fratelli abitavano ha riferito che i due condividevano un residence privato durante gli anni della scuola, ed erano sempre circondati da uomini della sicurezza. I media del Paese riportano che il padre avrebbe anche inviato in Svizzera alcuni musicisti nordcoreani per tener loro compagnia, mentre erano lontano da casa.

L'ingresso nel partito

approfondimento

Nord Corea fa esplodere ufficio di collegamento con la Corea del Sud

Dal 2007, anno in cui ha finito l'università, ha cominciato a ricoprire ruoli minori all’interno del partito. Prima del 2010 è stata vista in pubblico solo raramente. In quell'anno è stata fotografata durante una conferenza del Partito dei Lavoratori della Corea. Dall’anno successivo, è diventata una presenza regolare nell’entourage del padre Kim Jong-il, ed è rimasta accanto al fratello dopo la sua morte, nel dicembre del 2011.

Presenza costante accanto al fratello

I media nord coreani non hanno però mai menzionato Yo-jong fino al marzo 2014, quando ha affiancato Kim Jong-un durante le elezioni per l’assemblea suprema del popolo. Secondo alcune indiscrezioni, la donna sarebbe stata a capo degli affari interni durante la prolungata assenza di Kim – attribuita a problemi di salute mai confermati – nell’autunno dello stesso anno. Da quando il fratello è diventato il terzo leader della dinastia Kim, la sorella lo ha accompagnato spesso durante eventi pubblici, sempre ritratta al suo fianco. Anche nel 2020, quando si è sparsa la notizia che Kim Jong-un potesse essere morto, è stata lei una delle figure di riferimento ed è stata sempre lei a farsi vedere accanto al fratello durante la prima (ri)apparizione pubblica (LE FOTO).

Vice-direttrice della propaganda

Kim Yo-jong viene nominata vice-direttrice del dipartimento della propaganda alla fine del 2014 e nel suo ruolo contribuisce a creare il culto della personalità del fratello, presentato come leader benevolente e accessibile, come i suoi predecessori (il padre e il nonno, Kim Il-sung). Ci sarebbe dunque lei dietro le visite del leader ai parchi a tema, alle scuole e alle case dei cittadini, così come alla sua amicizia con l’ex star dell’Nba Dennis Rodman.