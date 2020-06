1/15 ©Getty

Per la seconda volta nei suoi 68 anni di regno, la regina Elisabetta ha celebrato il suo compleanno senza la parata "Trooping the Colour" nella sua forma tradizionale, cancellata a causa dell'emergenza coronavirus. I festeggiamenti si sono tenuti a Windsor, in forma ridotta, con la sovrana che ha assistito dall'alto di una pedana a un'esibizione della Guardia Gallese

