Coronavirus, Ryanair: voleremo a luglio anche se Uk in quarantena

La compagnia non cancellerà i voli da e per il Regno Unito nei mesi estivi, nonostante il governo abbia introdotto una quarantena di 14 giorni per i viaggiatori internazionali. L'ad Michael O’Leary: “Abbiamo migliaia di britannici che prenotano le vacanze. I voli sono al completo. I britannici ignorano questa quarantena, sanno che è spazzatura"

Ryanair non cancellerà i voli da e per il Regno Unito, nonostante il governo di Boris Johnson abbia introdotto una quarantena di 14 giorni per i viaggiatori internazionali (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). La compagnia aerea sta registrando migliaia di britannici che prenotano le vacanze, ha detto l'ad Michael O’Leary. Ryanair, EasyJet e la IAG, proprietaria di BA, hanno lanciato la prima fase di una protesta legale contro la quarantena, che è stata progettata per prevenire una seconda ondata di Covid-19 (UK ALLENTA LOCKDOWN - JOHNSON AGLI ITALIANI: SIETE BENVENUTI MA FATE QUARANTENA).