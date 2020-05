Coronavirus, per la prima volta in Cina raggiunti zero contagi

È la prima volta da quando il Paese ha iniziato a raccogliere i dati, cioè dallo scorso gennaio. L'annuncio arriva il giorno dopo l'apertura del Congresso del Popolo, in cui sono stati celebrati i "grandi successi" nella lotta contro il virus. Il bilancio ufficiale delle vittime del Covid-19 in Cina è di 4.634, ma molti dubbi sono stati sollevati su questa cifra

La Cina ha annunciato di non avere registrato nessuna nuova infezione da coronavirus: è la prima volta da quando ha iniziato a raccogliere i dati, a gennaio. L'annuncio arriva il giorno dopo l'apertura del Congresso del Popolo, in cui sono stati celebrati i "grandi successi" nella lotta contro il virus. Il bilancio ufficiale delle vittime del Covid-19 nel Paese è di 4.634, ben al di sotto del numero dichiarato da Paesi molto più piccoli, tanto che molti dubbi sono stati espressi in questi mesi sull'affidabilità dei dati diffusi da Pechino.