Coronavirus Uk, decessi in calo: 338 morti in 24 ore

La curva dell'infezione si conferma piatta

Intanto, i contagi complessivi nel Paese superano quota 250.000, ma con una curva confermata stabilmente in flessione. Mentre i test giornalieri eseguiti a livello nazionale sono quasi 130.000, oltre 3 milioni dall'inizio della pandemia.

La Scozia si allinea in parte ad alleggerimento del lockdown

Dieci giorni fa il governo centrale britannico del premier Boris Johnson aveva annunciato un piano di alleggerimento del lockdown per la sola Inghilterra. Ora anche la Scozia ha fatto sapere che è pronta ad allinearsi, a partire dal 28 maggio, ma con tappe ancora più caute. Rinviato, per ora, il via libera alle scuole scozzesi a non prima dell'11 agosto, contro l'indicazione (da confermare) di un primo restart delle elementari inglesi già dal primo giugno. L'annuncio del governo locale di Edimburgo, che su questa materia ha poteri autonomi territoriali legati alla devolution, è stato dato nella conferenza stampa di giornata sull'emergenza coronavirus dalla first minister indipendentista Nicola Sturgeon, che ha delineato una road map in 4 tappe invece delle 3 di Johnson. Dal 28 maggio sarà consentito incontrare amici e parenti in luoghi pubblici e in case private; mentre le scuole ripartiranno nell'ultima fase, ad agosto, anche se da giugno torneranno al lavoro gli insegnanti e ci sarà più spazio per il rientro in classe di bambini vulnerabili e figli di operatori dei servizi sanitari ed essenziali.