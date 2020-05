Coronavirus Francia, prima messa in modalità drive-in. VIDEO

A Chalons-en-Champagne i fedeli hanno potuto assistere alla celebrazione dalle loro macchine, rispettando tutte le misure di sicurezza per non diffondere il contagio

La messa ai tempi del coronavirus, in Francia, come è successo anche in molte altre parti del mondo, si celebra in modalità drive-in. Alcune immagini video hanno ripreso la celebrazione organizzata nella cittadina di Chalons-en-Champagne, dove i fedeli sono arrivati per la prima volta con le loro macchine e dove il vescovo Francois Touvet ha celebrato la messa su un piccolo palco, davanti alle vetture (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).