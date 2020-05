1/20 ©Ansa

Con l'emergenza coronavirus in corso tornano di moda i drive-in. Con la necessità di evitare i contatti e mantenere la distanza minima di sicurezza di un metro, infatti, in molte città del mondo sono stati organizzati spettacoli da vedere in auto. Come il concerto di Marcis Auzins in Lettonia

