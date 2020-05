Coronavirus Brasile, oltre 241mila contagi e 16mila morti

È emergenza in Brasile, dove continuano ad aumentare i casi di coronavirus. I contagi sono saliti a 241.080 e i morti sono 16.118, come ha annunciato il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore, in particolare, si sono registrati 7.938 nuovi casi e 485 decessi. Il Brsaile, come riporta anche la Johns Hopkins University, ha superato così la Spagna e l'Italia ed è diventato il quarto Paese al mondo per numero di contagi. Intanto, Bruno Covas, sindaco della più grande città brasiliana, San Paolo, ha lanciato un allarme: il sistema sanitario della metropoli rischia di essere messo in ginocchio (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).