Coronavirus Brasile, portavoce Bolsonaro positivo al Covid-19

In buone condizioni

approfondimento

Coronavirus Brasile, si dimette ministro della Salute Mandetta

Otavio Rego Barros, 59 anni, è uno dei principali volti pubblici dell'amministrazione Bolsonaro, in carica dal gennaio del 2019. Il portavoce, nonché generale dell’esercito, dopo essere risultato al test si è messo in isolamento a casa e, ha fatto sapere l'ufficio presidenziale in una nota, sta seguendo tutti i protocolli raccomandati. Al momento il portavoce "non mostra alcun sintomo che debba destare preoccupazione".

Governo in difficoltà

Dall’inizio dell’epidemia, stando al bilancio ufficiale, in Brasile sono state trovate positive al Covid-19 126.611 persone, con 8.588 decessi. In diverse zone del Paese, come nelle favelas e nelle comunità indigene, la situazione sta diventando esplosiva e all’interno dell’esecutivo si moltiplicano i contrasti. Lo scorso 17 aprile il ministro della Salute, Luiz Henrique Mandetta, si è dimesso dopo essere entrato in contrasto con il presidente per la sua difesa del distanziamento sociale. Il nuovo titolare del dicastero, Nelson Teich, ha dichiarato di non essere "né favorevole né contrario" al lockdown ma che "potrebbe essere necessario in alcune situazioni". Teich ha spiegato che: "Quando parliamo di isolamento, distanziamento, esistono vari livelli. L'importante è che non vi sia una difesa dell'isolamento e una difesa del non isolamento, vi sono vari livelli".