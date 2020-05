Coronavirus Olanda, autorità ai single: Trovatevi un compagno di letto

L’Istituto di Sanità del Paese ha pensato a delle linee guida per chi non ha un partner stabile e soffre il distanziamento sociale da lockdown: “Discutete insieme come fare. Incontrate la stessa persona per avere contatti fisici o sessuali e accordatevi su quante altre persone ciascuno di voi vede”

“Discutete insieme come fare”

approfondimento

Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata

Il Rivm, nei suoi consigli ai cittadini, spiega che il punto centrale deve sempre essere la sicurezza e quindi anche nel caso di un compagno di letto o di coccole bisogna assicurarsi che il rapporto sia il più esclusivo possibile, ovvero che lui o lei non veda altre persone. "Discutete insieme come fare - spiega l’Istituto sul suo sito - Per esempio, incontrate la stessa persona per avere contatti fisici o sessuali (un compagno di coccole o di letto), se non siete contagiati. Accordatevi con questa persona su quante altre persone ciascuno di voi vede. Più gente si incontra, maggiore è il rischio di contagio”.