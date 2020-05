Coronavirus, in Grecia spiagge riaperte. Governo: “Qui vacanze sicure"

La Grecia, dopo il lockdown per l’emergenza Covid-19, ha riaperto oggi le spiagge. Il governo ellenico assicura che il Paese è una meta sicura per le vacanze e confida in una buona riuscita della stagione turistica. Dopo aver dato il via libera a ristoranti, bar, musei, siti archeologici, centri culturali e negozi di piccole dimensioni, Atene ha consentito anche ai lidi di riaccogliere i bagnanti (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - LA MAPPA DELLA DIFFUSIONE GLOBALE).