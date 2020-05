Tornano a salire i morti da coronavirus negli Stati Uniti: sono 830 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, dopo che il giorno prima il numero si era fermato a 776, secondo i dati della Johns Hopkins University . Il numero totale di vittime nel Paese è salito a oltre 80.600. Nel mentre, torna sotto i riflettori Anthony Fauci, il virologo della task force della Casa Bianca sul Covid-19, che oggi sarà ascoltato in Senato, da remoto. Secondo le anticipazione del New York Times , il massimo esperto di malattie infettive in America, celebre anche per le sue prese di distanza rispetto a Donald Trump, lancerà un monito sulla ripresa dall'attività economica che rischia, se troppo rapida, di provocare "morti e sofferenze inutili". Intanto, almeno 48 dei 50 Stati confederati degli Usa riapriranno parzialmente entro la fine di questa settimana, secondo un conteggio della Cnn ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA ).

Fauci a Senato: "Rischio morti inutili"

approfondimento

Fauci sarà uno dei quattro esperti ascoltati oggi al Senato, in commissione Sanità, lavoro e pensioni (Hlp) alle 10 di Washington, le 16 in Italia. Seguiranno poi le testimonianze di Robert Redfield, direttore dei Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), di Stephen Hahn, commissario della Food and Drug Administration (Fda) e di Brett Giror, assistente segretario del dipartimento della Sanità. "Il principale messaggio che intendo passare alla commissione Hlp del Senato è il pericolo di cercare di riaprire il paese in modo prematuro", ha anticipato in un'email Fauci. "Se si saltano i passaggi dei controlli previsti dalle linee guida per 'riaprire l'America' allora si rischia il pericolo di diversi focolai nella nazione. Questo comporterà non solo sofferenza e morti inutili ma di fatto rallenterà anche il nostro tentativo di tornare alla normalità”, ha avvertito.

Minacce di linciaggio alla governatrice del Michigan

Intanto, la governatrice del Michigan, la democratica Gretchel Whitmer, ha ricevuto violente minacce di morte, dopo aver deciso di allungare il lockdown per il coronavirus. "Decine di persone hanno chiesto la sua impiccagione", rivela il Detroit Metro Times citando alcuni commenti apparsi su Facebook. "O il presidente Donald Trump manda qui l'esercito o ci sarà presto un linciaggio di mezzanotte a Lansing", avrebbero scritto alcuni utenti. E ancora: "Abbiamo bisogno di un bel linciaggio vecchio stile per scuotere il Capitol". Per giovedì, inoltre, è stata programmata una nuova marcia di protesta nella capitale del Michigan contro il governatore.