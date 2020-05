Kobe Bryant, la moglie Vanessa fa causa per diffusione foto incidente

"Almeno otto agenti a scattare foto sul luogo dell'incidente"

Nella denuncia, scrive il Los Angeles Times, Vanessa Bryant sostiene che lo sceriffo Alex Villanueva "l'aveva assicurata personalmente" che la privacy della famiglia sarebbe stata protetta. "In realtà, tuttavia, non meno di otto agenti erano sulla scena scattando foto" delle vittime. "Come avrebbe ammesso in seguito il dipartimento, i deputati non avevano alcun scopo investigativo per scattare foto sul luogo dell'incidente. Invece, i deputati hanno scattato foto per i loro scopi personali”.

L'indagine della contea di Los Angeles

Per la diffusione delle foto è stata anche aperta un’indagine, aveva annunciato lo scorso marzo lo sceriffo della contea di Los Angeles. Gli agenti coinvolti sono otto vice-sceriffi. Il funzionario, che si era detto scioccato per la fuga delle immagini, aveva assicurato alle famiglie delle vittime un'indagine interna che, secondo quanto riportato dalla stampa americana, potrebbe portare anche a gravi azioni disciplinari (VIDEO E FOTO DELL'INCIDENTE - L'AUDIO CON LA TORRE DI CONTROLLO).