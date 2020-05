Coronavirus, superati i 263mila morti nel mondo

Negli Stati Uniti, nelle ultime 24 ore, i morti sono stati 2.073, mentre il numero complessivo dei decessi ha superato i 73mila. Intanto, i numeri continuano a crescere anche in Brasile, dove sono 614 i morti per Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Lo ha rivelato il ministero della Salute, precisando che le vittime totali sono 8.535. Numero record anche per i contagi: 10.381 in un solo giorno, per un totale di 125.096 casi confermati.

Portavoce di Bolsonaro positivo al test

Intanto emerge che il portavoce ufficiale del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, il generale Otávio Santana do Rêgo Barros, è risultato positivo al coronavirus, secondo una nota rilasciata dal suo ufficio, come fa sapere la Cnn. Stando a quanto riportato, Barros, che si è sottoposto al test lunedì scorso, non ha "nessun sintomo che dovrebbe destare preoccupazione" e si trova in isolamento domiciliare. Nel mentre, il nuovo ministro della Salute brasiliano, Nelson Teich, ha spiegato che il lockdown “potrebbe essere necessario in alcune situazioni". “Quando parliamo di isolamento, distanziamento, esistono vari livelli. L'importante è che non vi sia una difesa dell'isolamento e una difesa del non isolamento, vi sono vari livelli", ha aggiunto.