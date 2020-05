Su iniziativa della Commissione Ue, diversi Paesi, fra cui l'Italia, hanno lanciato il piano "World against Covid-19". Al via la maratona di raccolta fondi che punta a mettere insieme, nella sua fase iniziale, circa 7,5 miliardi di euro

Il mondo si schiera contro il coronavirus e, su iniziativa della Commissione Ue, Italia, Francia, Germania, Norvegia, Regno Unito, Canada, Giappone, Arabia Saudita (presidenza G20) e Consiglio europeo, lanciano un piano di cooperazione globale - "World against Covid-19" - per la ricerca di un vaccino contro la pandemia. Con una maratona di raccolta fondi, al via oggi, 4 maggio, si punta a mettere insieme, nella fase iniziale, circa 7,5 miliardi di euro (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA FASE 2 IN ITALIA - LA NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE - LA MAPPA DEL CONTAGIO).

L'obiettivo: sostenere ricerca dei vaccini, diagnostica e terapie

L'obiettivo è convincere quanti più governi possibile a partecipare e a donare. Le intenzioni di “World against Covid-19” - descritte in una lettera firmata, tra gli altri, dal premier Giuseppe Conte, dal presidente Emmanuel Macron, e dalla cancelliera Angela Merkel - sono quelle di unire le forze di governi e aziende per trovare risorse, da aggiungere ai 380 milioni di euro già mobilitati da Bruxelles, per sostenere, oltre alla ricerca dei vaccini, anche diagnostica e terapie. I soldi non serviranno quindi solo a sviluppare le cure ma anche a condividerle, dando una risposta globale all’emergenza. Sarà "un vaccino prodotto da tutto il mondo, per tutto il mondo. Sarà un bene pubblico unico. Ci impegniamo a renderlo accessibile e alla portata di tutti”, ha spiegato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. “È compito della nostra generazione. Ci possiamo riuscire", ha aggiunto (DAL PRIMO CASO AI CONTAGI: LE TAPPE – I PAESI CON PIU’ CASI).

L'inizio di una lunga fase per la raccolta fondi

Il 4 maggio sarà comunque solo l'inizio di una lunga maratona, con uno sforzo che dureà almeno tre settimane e potrebbe vedere altri due eventi, uno a fine mese e uno ad inizio giugno, per un effetto moltiplicatore della raccolta di denaro. Tra le organizzazioni partner dell'iniziativa, l'Oms, Bill & Melinda Gates Foundation, il Wellcome Trust, e l'Alleanza globale per i vaccini Gavi. Il premier Conte ha avuto anche una telefonata con il fondatore di Microsoft, impegnato con la sua fondazione nel sostegno alla ricerca per lo sviluppo di un vaccino contro il coronavirus, in particolare quelle in corso presso l'Università di Oxford. Conte e Bill Gates si sono impegnati per una forte cooperazione contro il virus. Intanto nel Regno Unito si accelerano i tempi del lavoro dello Jenner Institute della Oxford University, con la partnership dell'azienda italiana Advent-Irbm di Pomezia, dopo l'ingresso in squadra della multinazionale farmaceutica AstraZeneca. Il nuovo partner sarà il responsabile dello sviluppo, della produzione e distribuzione del vaccino a livello mondiale. Un primo stock potrebbe essere disponibile già a dicembre.