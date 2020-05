Coronavirus Russia, quasi 10mila casi in 24 ore

Nuovo record di contagi in Russia dove, secondo quanto comunicato dalle autorità, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 9.623 nuovi contagi (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

La situazione a Mosca

Sale a 124mila il bilancio totale delle persone positive al Covid-19 e a 1.222 quello dei morti. A Mosca, focolaio dell’epidemia, ufficialmente ci sono 57.300 casi. Il sindaco della città, Sergei Sobyanin, ha sottolineato che "in base a test effettuati su vari gruppi il numero reale di contagiati è intorno al 2% della popolazione", ossia 250mila persone. La città, ha detto il primo cittadino, è riuscita a "contenere la diffusione del contagio" grazie all'adozione delle regole di contenimento. Ma il picco non sarebbe ancora stato superato. "Apparentemente la minaccia è in crescita", ha spiegato Sobyanin (LE TAPPE - I PAESI CON IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI).

Contagi nel governo russo

Il coronavirus non risparmia il governo russo. Dopo il contagio confermato del premier, Mikhail Mishustin, anche il ministro delle costruzioni e delle abitazioni Vladimir Yakushev e il suo vice Dmitry Volkov si sono dimostrati positivi al Covid-19. Il Cremlino ha assicurato che ogni precauzione è stata presa per proteggere la salute di Vladimir Putin. Per settimane, il presidente russo ha tenuto riunioni di videoconferenza solo dalla sua residenza di campagna a Novo-Ogariovo, fuori Mosca, dopo che aveva incontrato in un ospedale un medico a cui era stato poi accertato il contagio (LE INFORMAZIONI DELLA FARNESINA SULLA RUSSIA).

Si stima rapido aumento della disoccupazione

La situazione nel Paese, in lockdown dal 30 marzo, sta precipitando per il settore della ristorazione. L’Associazione russa di hotel e gastronomia Frio, teme che il 90% di tutti i ristoranti e caffè di Mosca non sopravviverà alla quarantena e all’isolamento sociale. In Russia è previsto un rapido aumento del tasso di disoccupazione. “Il numero dei senza lavoro (3,4 milioni a febbraio) ora sarà all’incirca raddoppiato toccando la cifra di circa 8 milioni”, ha detto il capo della Corte dei Conti Alexei Kudrin (LA MAPPA GLOBALE DEL CONTAGIO - LOCKDOWN E RIAPERTURE NEL MONDO).