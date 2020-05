Dopo un mese di terapia intensiva a causa del coronavirus, il 60enne Felip balla sorretto da uno dei suoi fisioterapisti. Le immagini sono state pubblicate direttamente dall’ospedale Vall d'Hebron di Barcellona dove il paziente è ricoverato ma in fase di recupero (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - GRAFICHE - LA SITUAZIONE IN SPAGNA).

Ballare come metodo di riabilitazione

Sulle note di "Bailar pegados" (Ballare attaccati), di Sergio Dalma, Felip balla ma non si tratta di una danza fine a se stessa: "Abbiamo deciso che era giunto il momento di fare dei miglioramenti nella riabilitazione e così l'abbiamo messo in piedi con l'aiuto degli infermieri e poi abbiamo messo un po' di musica per farlo ballare mentre si sorreggeva sulle mie spalle", ha detto Denys Santa Marina, il fisioterapista che segue il recupero di Felip.