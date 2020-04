Coronavirus, dalla Spagna agli Usa: lockdown e riaperture in Europa e nel mondo. FOTO

Gli Stati Uniti riaprono a macchia di leopardo. In Gran Bretagna Johnson avverte: non è il momento di allentare. In Spagna possono uscire i minori di 14 anni. Dall'11 maggio in Francia riaprono le scuole. In Italia fase 2 dal 4 maggio