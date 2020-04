La luce solare, i raggi ultravioletti o il disinfettante iniettato nel corpo per uccidere il coronavirus (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Sono i suggerimenti che arrivano dal presidente Usa Donald Trump, che indica come si potrebbero testare iniezioni di ultravioletti, di disinfettanti e di candeggina per vedere se sono efficaci nel contrastare il virus. L'indicazione ha scatenato numerose polemiche. Molti esperti definiscono "irresponsabile e pericoloso" il suggerimento di Trump perché potrebbe spingere qualcuno a provare a iniettarsi il disinfettante in casa per conto proprio. Intanto gli Stati Uniti si avvicinano ai 50.000 morti legati al coronavirus. I casi accertati sono 866.646 e i decessi 49.759, secondo i dati della Johns Hopkins University (LE INFORMAZIONI DELLA FARNESINA SUGLI USA).

Trump: stiamo facendo progressi, lo dicono dati

Nel consueto briefing quotidiano, Trump ha detto: "Stiamo facendo progressi" nella lotta al coronavirus. Gli fa eco il vice presidente Mike Pence che dice: "I dati continuano a mostrarci segnali di progresso, con molte aree metropolitane che hanno superato il picco”. Trump ha aggiunto che non esclude la possibilità di estendere le linee guida sul distanziamento sociale fino all’estate. Le estenderemo fino a quando non ci "sentiremo sicuri”, ha detto. Il tycoon ha anche detto di non essere d’accordo con il super esperto Anthony Fauci sul fatto che gli Stati Uniti sono ancora indietro sui test per il coronavirus. Trump ha ribadito che molti Paesi al mondo "vogliono i nostri test. Siamo coloro che ne stanno facendo di più" (LA MAPPA DEL CONTAGIO GLOBALE).

Ok Camera Usa a 484 miliardi fondi per Pmi

Intanto la Camera ha dato il via libera allo stanziamento di 484 miliardi di dollari per le Pmi e gli ospedali travolti dal coronavirus. I fondi approvati vanno a finanziare il Payckek Protection Program, il piano per le Pmi approvato in precedenza e che ha registrato in pochi giorni l'esaurimento dei 350 miliardi precedentemente stanziati. Il provvedimento, già approvato dal Senato, approda sulla scrivania di Donald Trump (LE TAPPE - LE GRAFICHE - I PAESI CON IL MAGGIOR NUMERO DI CASI).

007 Usa indagano rischio uso come arma biologica

Secondo quanto riferito da Politico, il Pentagono e gli 007 americani starebbero indagando sulla possibilità che gli avversari degli Stati Uniti possano usare il coronavirus come arma biologica contro target americani. Le fonti citate spiegano che questo non vuol dire che l'intelligence ritiene che il virus sia stato creato di proposito in laboratorio per essere usato come un'arma.