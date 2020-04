Il principe Louis d’Inghilterra compie due anni, ma non è stata prevista alcuna festa in grande stile per festeggiare l’evento (LE FOTO DELLA SUA NASCITA – LE IMMAGINI UFFICIALI DEL BATTESIMO). Il terzogenito di William e Kate, infatti, fa il compleanno esattamente due giorni dopo la bisnonna, la Regina Elisabetta II, e anche in questo caso il lockdown impedisce le consuete celebrazioni. Sul profilo Instagram di Kensington Palace, però, sono state pubblicate alcune foto che ritraggono il piccolo Louis intento a colorare felice: un messaggio di speranza da parte della famiglia reale. (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)

Il disegno del principino Louis (Foto: Instagram-Kensington Palace)

William e Kate impegnati contro il Covid-19

Intanto, William e Kate sono sempre più impegnati nella lotta al Coronavirus che in Inghilterra ha già contagiato oltre 134mila persone. I Duchi di Cambridge, in particolare, si stanno facendo promotori del progetto “Every Mind Matters”, un programma di sostegno dell’Nhs alla salute e al benessere mentale dei cittadini britannici. La stessa Kate Middleton ha prestato la sua voce per lo spot di questa iniziativa.