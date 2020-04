Coronavirus, Germania: oltre 140mila contagi. Cancellato l’Oktoberfest

Cresce anche in Germania il numero dei contagi e i decessi da Coronavirus (IL PAESE PROVA A RIPARTIRE: FOTO). L'ultimo bilancio del Robert Koch Institute conferma che il numero totale di infezioni nel Paese sale a 143.457, mentre i nuovi decessi sono 194, con le vittime da inizio epidemia che salgono a 4.598. Leggermente più alti i dati forniti dalla John Hopkins University, secondo cui i casi totali sarebbero 147.065 con 4.862 decessi. Intanto, proprio a causa dell’epidemia, è stato cancellato l’Oktoberfest (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - RIAPRONO ALCUNI NEGOZI - LA DIFFUSIONE GLOBALE IN UNA MAPPA ANIMATA - GLI AGGIORNAMENTI DELLA FARNESINA SULLA GERMANIA).

Presidente Baviera: "Oktoberfest sarebbe irresponsabile"

"Abbiamo deciso che l'Oktoberfest quest'anno non si terrà", ha annunciato il presidente della Baviera Markus Soeder. "Fa male, dispiace molto, ma quest'anno non è un anno normale", ha spiegato. Ai tempi del coronavirus "sarebbe irresponsabile" tenere una festa popolare del genere, ha sottolineato. Ieri, 20 aprile, era stata la stessa Angela Merkel a frenare sul ritorno alla totale normalità in Germania: "Non dobbiamo mai perdere di vista che siamo ancora alle prime battute di questa pandemia, non dobbiamo sentirci al sicuro neppure per un istante", ha avvertito la cancelliera, inviando un messaggio chiaro ai cittadini: "Dobbiamo mantenere disciplina e concentrazione".