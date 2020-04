Nessuna richiesta di estensione del periodo di transizione della Brexit (TUTTE LE TAPPE) causa coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - “IO RESTO A CASA”). Il chiarimento arriva da un portavoce di Downing Street, che ha spiegato come il governo britannico guidato da Boris Johnson non abbia alcuna intenzione di chiedere una proroga alla fase intermedia dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea in scadenza il prossimo 31 dicembre, come invece hanno suggerito alcuni esponenti dell’opposizione laburista. Anzi, Johnson sarebbe pronto a dire di no anche se la proposta arrivasse dall’Ue. Nel Regno Unito - dove è previsto per il pomeriggio di oggi, 16 aprile, l’annuncio del prolungamento per altre 3 settimane della serrata - si contano al momento 13.839 vittime del Covid-19 e oltre 103mila positivi accertati (LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE FOTO SIMBOLO - LE GRAFICHE CON I DATI).

Downing Street: “Ora abbiamo bisogno di flessibilità”

“Allungare la transizione significherebbe semplicemente protrarre i negoziati, protrarre l’incertezza per il business e rinviare il momento del recupero del controllo dei nostri confini”, ha spiegato il portavoce di Downing Street. Il quale ha motivato la decisione anche proprio con l’attuale situazione di crisi sanitaria: un allungamento dei tempi della Brexit, ha detto, “significherebbe inoltre restare legati a vincoli della legislazione europea in una fase in cui avremo bisogno di maggior flessibilità economica e legislativa per gestire la risposta del Regno Unito agli effetti dell’epidemia da coronavirus”.

Coronavirus, nelle ultime 24 ore 861 nuove vittime

Nel frattempo i numeri della pandemia nel Paese sono tornati a salire, sebbene non oltre il record dei 980 decessi in un solo giorno registrato la scorsa settimana. Secondo i dati diffusi dal ministero della Sanità, nelle ultime 24 ore negli ospedali britannici sono morte 861 persone contagiate dal coronavirus, contro le 761 di ieri. Uno studio dell’Office for National Statistics (Ons), l’equivalente dell’Istat italiano, ha intanto dimostrato che il 91% delle quasi 4mila vittime del Covid-19 registrate nel mese di marzo in Inghilterra e Galles soffriva di patologie preesistenti significative. Si tratta soprattutto di patologie cardiache, demenza senile e Alzheimer e, in proporzioni inferiori, di insufficienze respiratorie croniche o polmoniti legate ad altri ceppi influenzali.