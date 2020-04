“Non posso ringraziarli abbastanza, devo a loro la vita”. È così che il primo ministro britannico Boris Johnson, positivo al coronavirus e uscito da poco dalla terapia intensiva, ha espresso gratitudine ai medici. In un messaggio, come racconta il Guardian, il premier ha ribadito il suo grazie allo staff sanitario del St. Thomas Hospital, dove è ancora ricoverato, per avergli "salvato la vita" (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA GLOBALE DEL CONTAGIO - I CONTAGI IN ITALIA).

Per Johnson settima notte in ospedale

Per Johnson quella appena trascorsa è stata la settima notte di ricovero nell'ospedale londinese dopo essere stato colpito dal Covid-19. Il primo ministro, dopo essere stato ricoverato domenica scorsa, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva, dove ha trascorso tre giorni e ha ricevuto un sostegno respiratorio non invadente - cioè non è stato intubato - prima di essere nuovamente portato nel reparto generale. Ieri Downing Street ha assicurato che Johnson è "stabile, fa grandi progressi".

Nel Regno Unito oltre 79mila contagi

Nel Regno Unito, secondo i dati elaborati dalla Johns Hopkins University, al 12 aprile i casi registrati di coronavirus sono oltre 79.800. Più di 9.800 i decessi. Il Paese, come molti altri nel mondo, è in lockdown per cercare di arginare la diffusione del virus (I CASI NEL MONDO - LE INFO DELLA FARNESINA SUL REGNO UNITO).

Il Parlamento potrebbe riaprire il 21 aprile

Intanto, il nuovo leader del Partito Laburista Keir Starmer ha chiesto che il Parlamento britannico riapra le sue porte il 21 aprile per svolgere i suoi doveri costituzionali. “In questa crisi senza precedenti sono state studiate e messe in atto diverse soluzioni tecnologiche che saranno sottoposte allo Speaker, al governo e agli altri partiti", ha spiegato Starmer, secondo quanto riportato da Sky News. Ha anche sottolineato che "è importante trovare una soluzione che non escluda nessun membro del Parlamento".