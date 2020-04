Per il secondo giorno consecutivo i morti con coronavirus negli Stati Uniti sono circa 2.000 in 24 ore. Nell’ultimo giorno precisamente le vittime sono state 1.973, secondo quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI). Intanto il Segretario di Stato Mike Pompeo, in un’intervista al Corriere della Sera, ha detto: “Per l’Italia siamo quelli che fanno e faranno di più. Collaboriamo con la Cina ma esigiamo trasparenza. Sappiamo guidare il mondo e lo faremo anche in questa emergenza” (I PAESI CON IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI - LE TAPPE).

Coronavirus: Trump, incubo finirà presto, saremo più forti

Nel consueto briefing giornaliero il presidente degli Usa Donald Trump è apparso comunque ottimista: "Abbiamo imparato molto, possiamo essere più forti di prima. Ricostruiremo il Paese, questo incubo finirà presto”. Il tycoon ha aggiunto: “Stiamo facendo meglio" delle iniziali previsioni di 240.000 morti legate al coronavirus. Rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle stime indicate da alcuni modelli, in base ai quali i decessi per coronavirus negli Stati Uniti saranno circa 60.000, anche Deborah Birx, esperta della task force della Casa Bianca contro il coronavirus, ha ribadito: "Stiamo facendo molto meglio di altri Paesi”. Il presidente ha poi spiegato che si potrà riaprire "il paese in fasi, forse prima del previsto": ogni decisione si baserà molto sulle indicazioni degli esperti. Trump ha infine attaccato di nuovo l’Oms dicendo che deve fare meglio e ha sbagliato sul coronavirus minimizzando inizialmente la minaccia (LE INDICAZIONI DELLA FARNESINA SUGLI USA - LE FOTO SIMBOLO).

Melania Trump sente Laura Mattarella

Intanto nelle scorse ore, la first Lady Melania Trump ha avuto una conversazione telefonica con Laura Mattarella, la figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo ha reso noto la Casa Bianca, sottolineando che la first Lady "ha espresso le sue sentite condoglianze per i molti italiani che hanno perso la vita per il coronavirus”. Melania Trump ha espresso a Laura Mattarella "ottimismo e speranza" sul fatto "che il trend positivo" sul fronte del coronavirus "continui in Italia" e ha messo in evidenza come gli americani "sono a fianco del loro alleato", anche con l'offerta di 100 milioni di dollari in assistenza nella speranza che nelle prossime settimane la pandemia possa essere sconfitta (LA MAPPA GLOBALE DEL CONTAGIO - LE GRAFICHE CON I DATI IN ITALIA).

Positivo membro equipaggio nave ospedale L.A.

Un membro dell'equipaggio a bordo della nave Usns Mercy Hospital, che è attraccata a Los Angeles per fornire supporto medico durante la pandemia, è risultato positivo al Covid-19. Il tenente della marina americana Andrew Bertucci ha dichiarato alla Cnn che il membro dell'equipaggio è "attualmente isolato a bordo della nave e presto verrà trasferito in una struttura di isolamento a terra dove si auto-monitorerà per i sintomi gravi”. Bertucci ha assicurato che il caso non influirà sulla capacità della Mercy di ricevere i pazienti e che tutti i protocolli vengono adottati per proteggere la salute e la sicurezza dei pazienti e dei membri dell'equipaggio a bordo. Da mercoledì mattina, la Mercy ha curato 28 pazienti con 11 letti attualmente occupati.