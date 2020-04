Negli ospedali parigini sono terminati i posti disponibili in rianimazione per assistere chi ha contratto il coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Lo ha comunicato il sistema ospedaliero Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, operante nella capitale francese e nei sobborghi, che ha fatto sapere come gli 870 pazienti ricoverati in terapia intensiva occupino tutti i letti disponibili. Fortemente sotto pressione anche le strutture dell’Ile-de-France, la regione in cui si trova Parigi, con 2mila malati in rianimazione. (LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE FOTO SIMBOLO - LE GRAFICHE CON I DATI ITALIANI - LE NOTIZIE DELLA FARNESINA SULLA FRANCIA)

Oltre 52.800 contagiati e 3.500 deceduti

La Francia registra al momento un totale di 52.836 persone positive al Covid-19. Le vittime sono oltre 3.500. Ieri, 31 marzo, si è registrato il maggiore incremento di decessi in 24 ore: 499. In due settimane sono state eseguite 359mila contravvenzioni per violazioni delle regole di confinamento imposte dal governo per contenere l’epidemia, secondo le cifre comunicate dal ministro dell’Interno Christophe Castaner. Il quale ha anche raccomandato ai connazionali di non spostarsi durante le vacanze di Pasqua.

La Francia come l’Italia?

Una fonte vicina al ministero della Salute parigino, citata dal quotidiano francese Les Echos, ha avvertito che “la curva italiana e quella francese si inseguono con 10 giorni di scarto”. Per questo motivo “è possibile che la regione Ile-de-France conti entro una decina di giorni lo stesso bilancio della Lombardia”.