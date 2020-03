“Oggi sia per tutti noi la domenica del pianto”. Sono queste le parole che Papa Francesco ha pronunciato durante la messa a Santa Marta. Sia la domenica, ha aggiunto, del pianto di Dio e degli uomini di fronte alle sofferenze inflitte dal contagio del coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - CASI NEL MONDO - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO IN ITALIA - FOTO SIMBOLO).

"Tanta gente piange”

Bergoglio, quindi, ha dedicato la giornata a tutte le persone che stanno piangendo a causa della pandemia. "Penso a tanta gente – ha detto il Pontefice – che piange. Gente isolata, gente in quarantena, gli anziani soli, gente ricoverata, le persone nelle terapie, i genitori che vedono che non c'è lo stipendio e non ce la faranno a dare da mangiare ai figli. Tanta gente piange. Anche noi dal nostro cuore li accompagnano e non ci farà male piangere un po' col pianto del Signore per tutto il suo popolo".

La lettura del Vangelo sul pianto di Gesù

Papa Francesco (LO SPECIALE) ha poi aggiunto nell’omelia: "Oggi, davanti a un mondo che soffre tanto le conseguenze di questa pandemia, io mi domando: sono capace di piangere come avrebbe fatto Gesù, come fa adesso Gesù?”. Dobbiamo "chiedere questa grazia al Signore: io piango con te", ha continuato. Riferendosi al Vangelo, ha ricordato che "Gesù non può vedere la gente e non sentire compassione". La lettura del giorno, infatti, è tra quelle che sottolineano con particolare forza l'umanità di Cristo: la morte di Lazzaro, il suo amico, cui lui reagisce con totale umanità prima di compiere uno dei suoi maggiori miracoli, la sua resurrezione. Bergoglio ha sottolineato il primo aspetto. Ci si chieda - è stata la sollecitazione del Pontefice - se si è capaci di commuoversi come Gesù. Se si sia capaci di entrare nella profondità di questo dramma che è l’emergenza coronavirus, “di dire 'piango con te e con il tuo popolo'”. “Tanti piangono, oggi. Chiediamo la grazia di piangere. Che oggi sia la domenica del pianto per tutti noi ", ha concluso Francesco.