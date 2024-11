Brasile, Bolsonaro accusato di aver partecipato attivamente al golpe

Le accuse della polizia federale

Il rinvio a giudizio di Bolsonaro a questo punto - segnalano i media - appare scontato. L'ex presidente risulterebbe coinvolto anche in un piano per assassinare Lula che non è poi stato portato a termine e gli sviluppi delle indagini lo descrivono come una figura centrale del piano. Nel fascicolo si legge, tra le altre cose, che "l'allora presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, aveva ricevuto una bozza di decreto che prevedeva l'arresto dei vertici del potere giudiziario - tra i quali lo stesso giudice de Moraes - fondata su una presunta ingerenza della magistratura nel potere esecutivo". Tale documento sarebbe stato restituito agli autori con "modifiche" apportate dallo stesso Bolsonaro. Decisivi, ai fini delle conclusioni dell'inchiesta, i messaggi prelevati dal cellulare del tenente colonnello Mauro Cid, assistente personale e braccio destro di Bolsonaro. Da questi emerge un coinvolgimento diretto dell'ex presidente in quasi tutte le fasi del complotto e in particolare le pressioni esercitate sui vertici delle Forze Armate per appoggiare il piano.