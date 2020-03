Coronavirus, nel Regno Unito il bilancio è di oltre mille vittime

La pandemia di coronavirus si sta espandendo nel Regno Unito dove si superano i mille morti con Covid-19. Solo nell'ultima giornata i nuovi decessi sono stati 260, portando il totale a 1.019 mentre i contagi nel Paese sono 17.089 (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE NOTIZIE DELLA FARNESINA SULLA GRAN BRETAGNA).

Il Governo aumenta il numero di test per il personale ospedaliero

L'esecutivo inglese, da quanto riporta la Bbc, sta aumentando il numero di test per il personale ospedaliero in prima linea che ha sintomi o che vive con persone che hanno sintomi. I medici e gli infermieri in terapia intensiva avranno priorità. Intanto, nel numero delle nuove vittime sono incluse 246 persone in Inghilterra, con pazienti di età compresa tra i 33 e i 100 anni.

Il bilancio in Scozia e Irlanda del Nord

La Scozia ha registrato altri sette decessi, portando il suo totale a 40, mentre altre quattro persone sono morte in Galles, per un totale di 38. Nell'Irlanda del Nord, altre due persone sono rimaste vittime del Covid-19 per un totale di 15 deceduti.