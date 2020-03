Il Premier Conte ha firmato un nuovo dpcm che dispone 4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà dei Comuni, più 400 milioni vincolati per le persone che non hanno soldi per fare la spesa. "Sappiamo che in tanti soffrono ma lo Stato c'è" . In Italia frena l'aumento dei contagi (3.651 contro 4.401 del giorno precedente) e salgono i guariti: sono 12.384. Ma sono anche superati i 10mila morti, i contagiati totali sono 92.472, con 3.651 casi in un giorno. Questo l'ultimo bilancio reso noto dalla Protezione civile IL CONTAGIO IN ITALIA IN GRAFICI E MAPPE ). Secondo Borelli, senza misure di contenimento "sarebbe stata una situazione insostenibile".