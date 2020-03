Coronavirus, cala l'inquinamento nelle città europee: le immagini dal satellite dell'Esa

In molti Paesi europei sono in vigore le misure di contenimento per l'emergenza coronavirus, e l’inquinamento cala. Lo mostrano le immagini del satellite Sentinel-5P, del programma Copernicus gestito da Commissione Ue e Agenzia Spaziale Europea (Esa). In molte città europee, da Roma a Madrid, c'è stata una riduzione di biossido di azoto. Le immagini paragonano la situazione di marzo 2019 a quella di marzo 2020 (giorni 14-25). Nella foto: la situazione in Italia lo scorso marzo