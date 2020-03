Coronavirus, drone mostra Parigi deserta dall'alto. VIDEO

Parigi si svuota per la paura del contagio. Le autorità di polizia di Parigi hanno diffuso queste riprese aeree fatte con un drone, che mostrano strade vuote nella capitale francese. Il Paese è entrato nel suo undicesimo giorno di blocco per combattere la diffusione della pandemia. Il filmato mostra punti di riferimento e luoghi di interesse turistico a Parigi completamente vuoti, con solo poche macchine per le strade. (IL LIVEBLOG)

Oltre 29 mila casi

Il Consiglio scientifico della Francia ha raccomandato che il blocco in Francia duri almeno sei settimane in totale. Il presidente Emmanuel Macron ha fatto sapere che la data si estenderà fino al 15 aprile. La Francia ha attualmente più di 29.000 casi di contagio da coronavirus, con oltre 1.600 morti. Il Covid-19 ha causato una pandemia globale che ha infettato almeno 535.000, ucciso 24.000 persone in tutto il mondo, paralizzato le economie e costretto le restrizioni al movimento di milioni di persone nel tentativo di impedire al virus di diffondersi ulteriormente, schiacciando i sistemi sanitari.