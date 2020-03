Coronavirus, Los Angeles in lockdown vista dal drone. VIDEO

Poche auto in movimento, strade e parchi deserti, negozi chiusi. Sono le immagini di Los Angeles ottenute in questi giorni di lockdown grazie a un drone. Nel video la città californiana appare deserta e senza l’energia che la caratterizza. (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - DOMANDE E RISPOSTE DEGLI ESPERTI).



Intanto fanno discutere le parole del presidente Trump, che ha sostenuto che "il Paese non può restare chiuso" e che deve tornare a lavorare "molto presto", insistendo che la battaglia contro il coronavirus si può fare anche andando a lavoro. "Il nostro Paese non è stato costruito per stare chiuso. Non possiamo consentire che la cura sia peggiore del problema stesso", ha detto. Gli Usa hanno registrato 100 vittime lunedì, per la prima volta un bilancio a tre cifre. E il contagio continua a crescere, a New York con una rapidità impressionante. Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. Diretta LIVE