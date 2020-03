L’Italia come modello per tutta l’Unione Europea nel fronteggiare la pandemia. E’ il messaggio del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, contenuto in una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella (LE TAPPE - LA MAPPA DEL CONTAGIO - I PAESI CON IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI).

Italia come modello

“In un momento in cui alcuni possono aver sottostimato la portata della minaccia” del coronavirus, “l'Italia ha dimostrato un risoluto senso di previdenza, unità e resilienza”, si legge nel testo della lettera: “La risposta dell'Italia costituisce un modello per molti Paesi, non solo in Europa, costretti, con un ritardo di qualche settimana, a far fronte alle medesime esigenze”. Per Michel il nostro Paese ha avuto un “ruolo di pioniere” con “misure tempestive, estese e di grande impatto sociale”.

“Nessuno può farcela da solo”

"L'Italia - si legge ancora nel testo della lettera - non è sola. Nessun Paese può farcela da solo in questa crisi. Nessun Paese deve farcela da solo: dobbiamo aiutarci e sostenerci l'un l'altro. E' questa l'essenza vera della solidarietà europea ed il senso profondo della comunità di Stati e del modello di cooperazione che l'Italia ha così fortemente contribuito a costruire” (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).