L’attore e cantante statunitense Jared Leto ha scoperto la pandemia di coronavirus in ritardo rispetto al resto del mondo (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI). “Dodici giorni fa sono andato in meditazione silenziosa nel deserto. Eravamo completamente isolati. No telefono, nessuna comunicazione. Non avevamo alcuna idea di cosa stesse succedendo al di fuori della struttura”, ha spiegato sui social.

“Mi sono trovato in un mondo diverso”

Leto ha quindi scritto: “Sono uscito ieri e mi sono trovato in un mondo molto diverso. Strabiliante per non dire altro. Ricevo messaggi da amici e parenti da tutto il mondo e mi sto aggiornando su quello che sta succedendo. Spero che voi e i vostri stiano bene. Invio energia positiva a tutti. State dentro, restate al sicuro”, ha chiuso l’attore (LA MAPPA DEI CONTAGI).