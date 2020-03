Clinton: Sanders non è il più forte per battere Trump

Bernie Sanders non è il candidato democratico più forte per affrontare Donald Trump in novembre. Lo afferma l'ex segretario di Stato, Hillary Clinton, in un'intervista a Abc. "Non ritengo che sarebbe il più forte", dice Clinton. "Vediamo chi emerge dalle primarie", aggiunge invitando gli elettori del Supertuesday a non perdere di vista l'obiettivo finale, ovvero scegliere fra i democratici chi può battere Trump.