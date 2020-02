Cresce il bilancio delle vittime del coronavirus: i numeri noti ora parlano di 1.383 morti e oltre 4.800 nuovi contagi nella sola provincia di Hubei. Dopo la rimodulazione dei parametri per definire i contagi, e l'impennata dei dati che ha coinciso con la decapitazione dei vertici del partito di Wuhan, i numeri rientrano nel trend dei giorni scorsi. In partenza il volo speciale che riporterà in Italia Niccolò, il 17enne che per due volte non ha potuto rientrare causa febbre. Il ritorno è previsto per sabato. Messaggi di distensione tra Xi e Mattarella. Il Giappone verso lo sbarco dalla Diamond Princess dei passeggeri più anziani.