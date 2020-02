Si complica la corsa alla Casa Bianca per il partito democratico. Dopo l'imprenditore Andrew Yang e il senatore Michael Bennet oggi è arrivato il ritiro del senatore Deval Patrick. A pesare sulla sua decisione la brutta performance nelle primarie del New Hampshire (COSA C'È DA SAPERE - COME FUNZIONANO LE PRIMARIE USA) che lo hanno fatto decidere per la sospensione immediata della sua campagna. Secondo gli ultimi risultati infatti, l'ex governatore del Massachusetts ha ottenuto una percentuale bassissima di voti. Patrick, che si era candidato il 14 novembre del 2019 era l'ultimo candidato afro-americano in corsa per la casa bianca dopo le uscite del senatore della California Kamala Harris e del senatore del New Jersey Cory Booker. Nell'annunciare la decisione di ritirarsi Patrick ha sottolineato come a pesare sui risultati deludenti della sua campagna sia stato il fatto di aver avuto poco tempo per prepararla. Usa 2020, primarie dem in New Hampshire: vince Sanders. Male Biden