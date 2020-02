Quattordici persone sono rimaste ferite nel centro di Gerusalemme, una in maniera grave, dopo che un'auto ha fatto irruzione in un locale molto frequentato nella zona della movida notturna della Città Santa, e le ha investite. Le vittime sono tutti soldati, della Brigata Golani. Lo riferisce l’esercito israeliano spiegando che uno di loro "è stato ferito in modo grave e trasportato in ospedale". Per gli altri 11 si tratta di ferite leggere. Le forze di sicurezza hanno lanciato una caccia all'uomo in città per catturare l'attentatore che è in fuga. Hamas ha detto che l’azione è una risposta al Piano di Pace di Trump.

La dinamica

Dalle prime ricostruzioni, l’auto è piombata a forte velocità su un locale nella zona della movida notturna della Città Santa, investendo un gruppo di persone. Da subito, secondo la polizia, si è parlato di un “atto terroristico”. I feriti sono tutti soldati.

Hamas: attacco risposta a Piano Trump

"Una risposta" al Piano di Pace di Trump. Così Hamas ha commentato l'attacco nel centro di Gerusalemme. "L'operazione della resistenza a Gerusalemme occupata - ha detto il portavoce di Hamas Hazem Qassem, citato dai media internazionali - è una risposta tangibile del nostro popolo al piano di distruzione di Trump". Già ieri Hamas aveva chiamato i palestinesi "ad aumentare i confronti con l'occupazione e i suoi coloni" (ABU MAZEN: NO ANNESSIONE GERUSALEMME. STOP RAPPORTI CON ISRAELE).