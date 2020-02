"Non accetterò l'annessione di Gerusalemme e non voglio passare alla storia come colui che ha venduto Gerusalemme". Con queste parole, Mahmud Abu Mazen, presidente dell'Autorità nazionale palestinese, annuncia la rottura di ogni relazione con Israele e la sospensione di tutti gli accordi all'indomani della presentazione del Piano di Pace Usa.

"Non accetto Usa come unico mediatore"

Abu Mazen, citato dall'agenzia Maan, aggiunge che l'Anp "non accetterà mai gli Usa come unico mediatore al tavolo dei negoziati con Israele. "È giunto il momento per una svolta storica. Gerusalemme resta la capitale indivisa di Israele", aveva detto Donald Trump presentando alla Casa Bianca, al fianco del premier israeliano Benyamin Netanyahu, un documento di 80 pagine, pronto per essere discusso dalle parti.