Le primarie democratiche per la Casa Bianca (COSA C'È DA SAPERE) partono con qualche difficoltà: la macchina organizzativa del partito va in tilt e a notte fonda negli Stati Uniti non si conoscono ancora i risultati dei caucus dell'Iowa, che danno il via alla competizione. Gli esiti potrebbero arrivare nel primo pomeriggio (ora italiana), in clamoroso ritardo. Alle 23.00 ora locale (le 5 in Italia), solo il 25% dei voti era stato conteggiato: nel 2016 alla stessa ora erano già stati forniti i dati preliminari dai principali media e l'80% dei distretti era stato conteggiato. Ma alcune anticipazioni sono filtrate: il senatore Bernie Sanders dovrebbe essere il vincitore, forse seguito dall'ex sindaco di South Bend Pete Buttigieg, ma anche le senatrici Elizabeth Warren ed Amy Klobuchar avrebbero avuto risultati lusinghieri. Il grande sconfitto sarebbe invece l'ex vice presidente Joe Biden. Intanto Donald Trump, vincitore delle primarie repubblicane, parla di “grande vittoria”, mentre il manager della sua campagna attacca: "Crisi di nervi nel partito democratico. Non riescono a gestire i caucus e vogliono governare. No grazie". (COME FUNZIONANO LE PRIMARIE USA - L'ULTIMO DIBATTITO TRA I CANDIDATI DEM)

Le cause del ritardo

"Abbiamo trovato incongruenze nel riportare tre serie di dati", ha spiegato il partito, che ha cambiato le regole proprio per evitare le contestazioni del 2016 di Bernie Sanders e ha deciso per la prima volta di comunicare i dati del primo e del secondo voto, nonché quello dei delegati conquistati. "Oltre ad usare sistemi tecnologici per tabulare i risultati, abbiamo usato foto e documentazione cartacea per confermare che tutti i risultati corrispondano", ha spiegato il partito, escludendo un flop dell'app usata, hackeraggi e intrusioni. Alla fine si procederà con un conteggio manuale che richiederà molte ore e lascerà un segno negativo su questi caucus

L’attesa dei candidati

"Stanotte è l'inizio della fine di Donald Trump, il presidente più pericoloso della storia Usa, un presidente corrotto, un bugiardo patologico", ha intanto detto il senatore Bernie Sanders a Des Moines, in attesa dei risultati, mentre la rivale Elizabeth Warren ricorda che “la nostra agenda non è solo quella dei democratici, è un'agenda per America". Contro il presidente Usa anche Joe Biden che, sul palco del suo quartier generale insieme alla moglie Jill, dichiara: "Non possiamo consentire a Donald Trump di essere rieletto. Sono pronto a dargli il soprannome di ex presidente". Mentre Pete Buttigieg punta sull’ottimismo: "Che nottata! Non sappiamo i risultati dell'Iowa ma andremo in New Hampshire vittoriosi. Siamo gli unici che abbiamo una nuova idea per Washington".

Data ultima modifica 04 febbraio 2020 ore 07:46