La diffusione del coronavirus di Wuhan accelera ( incubazione, sintomi, come si trasmette. FOTO primo caso non è stato al mercato del pesce ): la Commissione sanitaria nazionale cinese ha detto nei suoi aggiornamenti quotidiani che i casi d'infezione accertati sono saliti a 4.515 unità, quasi raddoppiati in 24 ore sulle 2.744 unità di ieri. La commissione ha confermato 26 nuovi decessi, a quota 106 totali, secondo quanto è già emerso dalle comunicazioni della Commissione sanitaria di Wuhan. Il virus è arrivato anche in Europa, con un caso confermato in Germania ( I LUOGHI DOVE SONO STATI REGISTRATI CASI.FOTO