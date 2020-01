Sfidare la forza delle onde può essere molto pericoloso, ancora di più se si è in bicicletta. A La Coruna, nella comunità autonoma della Galizia, Spagna nord-occidentale, un giovane ciclista ha osato farlo e non gli è andata molto bene. Nel video girato il 14 gennaio, si vede il ragazzo pedalare dritto verso la costa dove sta per infrangersi un’onda enorme. Il temerario resta lì fermo ad aspettare, ma l’onda lo travolge, spazza via lui e la bici. Per fortuna, dopo pochi istanti di buio, il ciclista ricompare sano e salvo, recupera la bicicletta tra le rocce e batte la ritirata.

Onde di 8 m e venti a 85kn/h

I bollettini avevano diramato un’allerta meteo a La Coruna con onde alte fino a 8 metri e venti fino a 85 km/h.