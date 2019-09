Non si placa l'ondata di maltempo che da fine agosto sta colpendo la costa orientale e meridionale della Spagna. Oltre alle forti piogge che hanno causato esondazioni e alluvioni nella Comunità Valenciana, nella mattinata del 12 settembre la città mediterranea di Guardamar del Segura - tra Alicante e Cartagena - ha assistito a un evento tanto spettacolare quanto terrificante: un tornado di piccole dimensioni si è abbattuto su case e strade.

La "gota fría"

Il maltempo si è originato da un fenomeno meteorologico noto come cold drop o gota fría, che è solito verificarsi in autunno in Spagna, quando l’aria fredda polare si incontra con quella più calda del Mediterraneo. Le conseguenze possono essere tragiche: il 12 settembre, secondo i media locali, una coppia di settantenni è morta trascinata via in macchina da una valanga d'acqua dovuta alle piogge torrenziali nella regione orientale di Castilla-La Mancha.

Maltempo in attenuazione

Nelle zone di Valencia e Murcia decine di persone sono state evacuate dopo l’esondazione di due fiumi. Le autorità hanno invitato gli abitanti delle zone colpite a non uscire di casa. Numerose scuole sono state chiuse e ci sono gravi disagi alla circolazione stradale. Alcune auto sono state abbandonate dai proprietari. Secondo i meteorologi, il maltempo è comunque in attenuazione dai prossimi giorni.