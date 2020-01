Dopo l'eruzione del vulcano Taal (LE FOTO) avvenuta il 3 gennaio, le città circostanti stanno ancora subendo le conseguenze dell'esplosione di lava e lapilli. Dalle immagini diffuse da Reuters, si vede la cittadina di Tagaytay, centro turistico nelle vicinanze del Taal, completamente ricoperta dalla cenere.

Cenere portata dal vento

"La cenere è arrivata qui con il vento che soffiava nella nostra direzione – ha detto uno degli abitanti a Reuters – Questo è un problema non solo per noi, ma per tutt al città: i negozi sono stati chiusi e ci vorrà un po’ per sistemare tutto". Dai parchi acquatici alle strade, dalle case alle aree picnic per i turisti, la città ha assunto un aspetto davvero spettrale, se non fosse per i cittadini intenti a pulire.

Già evacuate migliaia di persone

Da quando è iniziata l'eruzione (LE COSE DA SAPERE) sono state evacuate già 10mila persone nei territori vicini al cratere. La zona è molto frequentata anche dai turisti, attratti dal vulcano e dal lago che lo ospita.