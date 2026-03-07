Guerra Iran, il Papa: "Chiesa pronta a collaborare per la pace"

La Chiesa è "al servizio del dialogo tra i popoli", ha sottolineato Leone XIV nell'udienza ai cappellani militari, un ruolo che "si svolge spesso nel silenzio, nei luoghi di pace e in quelli di conflitto, nei sedimi militari e nei contesti operativi, nelle cappelle e nelle tende da campo"

La Chiesa "proclama il Vangelo della pace" ed è "pronta a collaborare con tutti per custodire questo bene universale": lo ha detto questa mattina Papa Leone XIV ricevendo in udienza i cappellani militari. "La pace non è soltanto assenza di conflitto, ma pienezza di giustizia, di verità e di amore". La Chiesa è "al servizio del dialogo tra i popoli", ha sottolineato Papa Leone XIV nell'udienza ai cappellani militari, un ruolo che "si svolge spesso nel silenzio, nei luoghi di pace e in quelli di conflitto, nei sedimi militari e nei contesti operativi, nelle cappelle e nelle tende da campo. È lì che la cura del gregge del Signore si manifesta attraverso la testimonianza della vita, l'annuncio del Vangelo, la celebrazione dell'Eucaristia e dei Sacramenti, l'ascolto paziente e l'accompagnamento spirituale", ha detto il Pontefice che stamani ha ricevuto in udienza Ignace Youssif III Younan, Patriarca di Antiochia dei Siri, in Libano. Lo comunica il Vaticano.