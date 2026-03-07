Guerra Iran, il Papa: "Chiesa pronta a collaborare per la pace"

Offerte Sky
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Guerra Iran, il Papa: "La Chiesa pronta a collaborare con tutti per la pace"

Mondo
©Ansa

La Chiesa è "al servizio del dialogo tra i popoli", ha sottolineato Leone XIV nell'udienza ai cappellani militari, un ruolo che "si svolge spesso nel silenzio, nei luoghi di pace e in quelli di conflitto, nei sedimi militari e nei contesti operativi, nelle cappelle e nelle tende da campo"

La Chiesa "proclama il Vangelo della pace" ed è "pronta a collaborare con tutti per custodire questo bene universale": lo ha detto questa mattina Papa Leone XIV ricevendo in udienza i cappellani militari. "La pace non è soltanto assenza di conflitto, ma pienezza di giustizia, di verità e di amore". La Chiesa è "al servizio del dialogo tra i popoli", ha  sottolineato Papa Leone XIV nell'udienza ai cappellani militari, un ruolo che "si svolge spesso nel silenzio, nei luoghi di pace e in quelli di conflitto, nei sedimi militari e nei contesti operativi, nelle cappelle e nelle tende da campo. È lì che la cura del gregge del Signore si manifesta attraverso la testimonianza della vita, l'annuncio del Vangelo, la celebrazione dell'Eucaristia e dei Sacramenti, l'ascolto paziente e l'accompagnamento spirituale", ha detto il Pontefice che stamani ha ricevuto in udienza Ignace Youssif III Younan, Patriarca di Antiochia dei Siri, in Libano. Lo comunica il Vaticano. 

L'utilizzo dei droni da parte dell'Iran
Mondo

Iran, i droni di Teheran e il confronto con Usa, Cina e Ucraina

Negli ultimi giorni sono stati migliaia i droni che Teheran ha lanciato verso i Paesi vicini dove sono presenti soldati statunitensi. Ma quale strategia c'è dietro a questa scelta? Anche di questo si è parlato nella puntata Numeri, di SkyTG24, andata in onda il 5 marzo 2026

