Libano, blitz dell'Idf per recuperare resti del pilota Arad: 41 morti

Le forze israeliane hanno condotto un'operazione in Libano, uccidendo 41 persone, tra cui quattro bambini. Il blitz, che aveva l'obiettivo di localizzare i resti di Ron Arad, pilota di caccia israeliano disperso dal 1986, è avvenuto nel villaggio di Nabi Sheet, nella parte orientale del Paese. Gli elicotteri dell'Idf sono atterrati nella valle della Beqaa e successivamente i soldati sono avanzati fino al cimitero. Dopo che i miliziani di Hezbollah hanno aperto il fuoco, le truppe israeliane hanno risposto ritirandosi con la copertura aerea. L'esercito libanese ha riferito anche che tre soldati sono stati uccisi nel bombardamento israeliano durante l'operazione. La stessa fonte ha poi parlato di "uno scontro a fuoco tra le forze nemiche e la popolazione locale".