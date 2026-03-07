Libano, blitz dell'Idf per recuperare resti del pilota Arad: 41 morti

Libano, blitz dell'Idf per recuperare i resti del pilota Arad: 41 morti, tra cui 4 bambiniMondo
Le forze israeliane hanno condotto un'operazione in Libano, uccidendo 41 persone, tra cui quattro bambini. Il blitz, che aveva l'obiettivo di localizzare i resti di Ron Arad, pilota di caccia israeliano disperso dal 1986, è avvenuto nel villaggio di Nabi Sheet, nella parte orientale del Paese. Gli elicotteri dell'Idf sono atterrati nella valle della Beqaa e successivamente i soldati sono avanzati fino al cimitero. Dopo che i miliziani di Hezbollah hanno aperto il fuoco, le truppe israeliane hanno risposto ritirandosi con la copertura aerea. L'esercito libanese ha riferito anche che tre soldati sono stati uccisi nel bombardamento israeliano durante l'operazione. La stessa fonte ha poi parlato di "uno scontro a fuoco tra le forze nemiche e la popolazione locale".
Israele: "Il Libano pagherà un caro prezzo se continuano gli attacchi di Hezbollah"
Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato che il Libano "pagherà un caro prezzo" se Hezbollah continuerà ad attaccare il suo Paese. In una dichiarazione trasmessa dalla televisione, Katz ha affermato che Tel Aviv non permetterà attacchi alle sue truppe o alle sue comunità dal territorio libanese, sottolineando che i residenti non saranno evacuati. In un messaggio al presidente libanese Joseph Aoun, ha ribadito che "se la scelta diventa proteggere i nostri civili e i nostri soldati o il Libano, sceglieremo di difendere i nostri civili e i nostri soldati". Poi conclude: "Il governo del Libano e il Libano pagheranno un prezzo molto alto".